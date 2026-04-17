Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах РФ с 1 сентября, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Марина Софронова.

Она отметила, что с 1 сентября вступают в силу изменения в федеральное законодательство об образовании. Кроме того, законодательно закреплены специальные полномочия для субъектов РФ по организации демонстрационного экзамена. Это позволит системно управлять качеством подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики.

При этом демонстрационный экзамен дает возможность не только оценить степень освоения студентом учебного материала, но и определить уровень сформированности профессиональных компетенций.

Ранее Госдума окончательно одобрила законопроект о расширении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам до 12 регионов. Список пополнится Камчатским краем, Татарстаном, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, а также Московской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Мурманской и Смоленской областями.

