17 апреля, 19:48

Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах РФ с 1 сентября

Демонстрационный экзамен станет основной формой аттестации в колледжах РФ с 1 сентября, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Марина Софронова.

Она отметила, что с 1 сентября вступают в силу изменения в федеральное законодательство об образовании. Кроме того, законодательно закреплены специальные полномочия для субъектов РФ по организации демонстрационного экзамена. Это позволит системно управлять качеством подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики.

При этом демонстрационный экзамен дает возможность не только оценить степень освоения студентом учебного материала, но и определить уровень сформированности профессиональных компетенций.

Ранее Госдума окончательно одобрила законопроект о расширении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам до 12 регионов. Список пополнится Камчатским краем, Татарстаном, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, а также Московской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Мурманской и Смоленской областями.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
