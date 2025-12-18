ГД приняла закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума окончательно одобрила законопроект о расширении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам до 12 регионов.

Список пополнится Камчатским краем, Татарстаном, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, а также Московской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Мурманской и Смоленской областями.

Помимо этого, эксперимент по государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования и приема на обучение, а также по программам среднего общего и среднего профессионального образования в российских регионах продляется до 2029 года.

В материалах к закону сказано, что реализация эксперимента в период с 2026 по 2029 год позволит учесть потребности как школьников, так и российских регионов с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в конкретном субъекте.

Впервые эксперимент по сдаче только двух экзаменов проводился в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области. В рамках данного проекта предусмотрена упрощенная процедура поступления учеников 9-х классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Выпускникам необходимо сдать лишь ОГЭ по русскому языку и математике. Ранее школьники должны были выбирать четыре экзамена – два обязательных и два дополнительных предмета.

