Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ предложат продлить до 2029 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпросвещения России предложит продлить до 2029 года эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой, по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы", – цитирует министра РИА Новости.

Кравцов уточнил, что ведомство также намерено расширить количество участников данного эксперимента.

Владимир Путин подписал закон о его проведении в апреле 2025 года. Согласно документу, девятиклассники, проживающие в Москве, Петербурге и Липецкой области, могли сдавать экзамены только по русскому языку и математике для поступления в колледжи.

Также сообщалось, что глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абаренов предложил ввести в стране ОГЭ по физической культуре. По его мнению, мера необходима для максимального приобщения школьников к этим урокам.