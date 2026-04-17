Вторая ракетка мира Алькарас снялся с "Мастерса" в Мадриде

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил в своих соцсетях, что пропустит "Мастерс" в Мадриде.

"Мадрид – это дом, одно из самых особенных мест в календаре для меня, и поэтому мне так больно, что я не могу сыграть здесь второй год подряд. Мне особенно больно от того, что я не смогу быть перед своими людьми на турнире, который так много для меня значит", – отметил теннисист.

Он поблагодарил всех за "неизменную любовь" и выразил надежду на скорую встречу.

Кроме того, в турнире серии "Мастерс" не сыграет теннисист Новак Джокович. Он также сообщил об этом в своих социальных сетях. Спортсмен объяснил, что продолжает восстанавливаться, чтобы "как можно скорее вернуться".

Ранее российский теннисист Андрей Рублев (5-й номер посева) проиграл Алькарасу (1-й номер посева) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

