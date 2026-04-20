В РФ мошенники начали массово рассылать россиянам СМС о штрафах за парковку

Мошенники начали массово рассылать россиянам СМС-сообщения о штрафах за парковку. Об этом рассказал аналитик Святослав Макаров в беседе с RT.

Эксперт отметил, что сезонная мошенническая схема активизируется в апреле-мае. Она нацелена на автомобилистов и привязана к сезону дорожных работ.

"Злоумышленники массово рассылают СМС о штрафах за парковку в зоне действия временного запрещающего знака. Расчет строится на том, что весной знаки действительно часто меняют и водитель мог случайно нарушить правила", – объяснил Макаров.

По его словам, в мошенническом сообщении содержится информация о якобы нарушении, сумма и ссылка для оплаты. При этом сама ссылка ведет на фишинговый сайт, маскирующийся под портал "Госуслуги" или платежный сервис.

"Если ввести там данные карты, деньги уйдут мошенникам, а реквизиты будут скомпрометированы", – подчеркнул эксперт, добавив, что госорганы никогда не присылают штрафы с прямыми ссылками на оплату через СМС.

Для проверки информации Макаров рекомендовал зайти на "Госуслуги" либо в официальный сервис ГИБДД по проверке штрафов. Кроме того, в реальном постановлении всегда указаны уникальный идентификатор начисления (УИН) и номер документа.

"Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные карты – немедленно заблокируйте ее через банк и подайте заявление в полицию", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в преддверии сезона майских праздников мошенники начали массовую рассылку писем от имени крупных авиаперевозчиков и РЖД. В письмах гражданам предлагают выкупить билеты по специальному тарифу либо в срочном порядке подтвердить бронирование. Основной удар мошенников направлен на россиян, планирующих отпуск в ближайшие месяцы, особенно на семьи с детьми.