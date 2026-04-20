"Мосбилет" представил подборку спектаклей для зрителей всех возрастов

Фото: Театр имени Гоголя

В ближайшие месяцы москвичей ждут спектакли на любой вкус, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 27 и 16 июня можно посмотреть спектакль "Странный господин" в театре "Человек" – сатирическая комедия по мотивам произведений Жана-Батиста Мольера. События развиваются в стилистике комедии положений, а спектакль содержит приемы театра масок, поэтому в нем постоянно меняются роли и костюмы.

Режиссер – Владимир Скворцов, а роли исполнили Андрей Савостьянов, Милена Цховребова, Вероника Ткачева и другие.

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 11 и 28 мая, 13 и 26 июня, а также 8 июля можно увидеть спектакль "Преступление и наказание". При этом постановка не пересказывает роман, а исследует тонкие грани человеческой психики и мотивы преступления.

Режиссером-постановщиком стал Антон Яковлев, в ролях – Василий Неверов, Дмитрий Высоцкий, Андрей Финягин и другие.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Баба Шанель". Его можно будет посмотреть 29 апреля, 13 мая, 29 июня и 15 июля. Это искрометная и пронзительная история о том, как каждому человеку хочется быть нужным.

Режиссер-постановщик – Валерий Белякович, в ролях – Александр Шатохин, Андрей Санников, Олег Анищенко и другие.

Постановку "Иван Васильевич" можно будет увидеть в Театре Сатиры 22 апреля, 27 мая и 3 июня. Вместе с героями из XXI века зрители перемещаются в 1930-е годы, а затем – в XVI век.

Режиссером-постановщиком стал Сергей Газаров, а роли исполнили Юрий Васильев, Антон Буглак, Александр Чевычелов и другие актеры.

В театре "Шалом" на Новослободской 26 апреля, 6 и 27 мая состоится спектакль "Лисистрата". Комедия поставлена по мотивам одноименной пьесы Аристофана. В центре сюжета – Лисистрата, молодая и дерзкая афинянка. Пелопоннесская война много лет истощает Афины и Спарту, поэтому Лисистрата созывает женщин и предлагает им устроить сексуальную забастовку и отказываться от близости, пока мужчины не сложат оружие.

Режиссер и художник-сценограф – Олег Липовецкий. Роли исполнили Елизавета Потапова, Евгения Романова, Игорь Цыбульский и другие.

Каноническую версию рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" Ллойда Уэббера и Тима Райса можно будет увидеть в театре Стаса Намина 14 и 24 мая. Постановка идет в театре уже 25 лет и максимально приближена к оригинальной версии 1970 года.

Музыкальное сопровождение – группа "Цветы" Стаса Намина, он же является режиссером. В главных ролях – Олег Лицкевич, Иван Федоров, Алексей Лысенко и другие.

Современную интерпретацию классической комедии "Слуга двух господ" Карло Гальдони можно посмотреть в Театре имени А. С. Пушкина. Представления пройдут 23 апреля, 28 мая и 14 июня. В центре сюжета – девушка Беатриче, переодевшись в мужское платье, ищет своего возлюбленного Флориндо. При этом они оба нанимают слугу Труффальдино, который пытается удвоить заработок и скрыть, что служит им обоим.

Роли исполнили Никита Пирожков, Назар Сафонов, Анна Кармакова и другие, а режиссером выступил Юрий Муравицкий.

В Театре марионеток 23 мая и 20 июня пройдет спектакль "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой". Сказка учит не бояться трудностей, а также ценить друзей и приходить на помощь ближнему. Режиссер-постановщик – Ирина Крячун.

2 и 23 мая в Московском детском сказочном театре пройдет спектакль "Заколдованный лес". Главные герои смогут выбраться из заколдованного леса с помощью сказочных средств и волшебных превращений, а также благодаря активному участию зрителей.

В Театре кошек Куклачева, в свою очередь, 25 и 26 апреля, 16, 19 и 20 июня состоится представление "Котобум" – в городском парке царит покой и порядок, пока все не нарушает группа хулиганов. Однако встреча с 40 пушистыми артистами изменит все.

Перед началом представления зрителям проведут экскурсию по музею театра с уникальными экспонатами, наградами Юрия и Дмитрия Куклачевых и возможностью увидеть апартаменты хвостатых артистов.

Приобрести билеты на спектакли можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в столичных театрах пройдут постановки, которые были номинированы на Российскую национальную театральную премию-фестиваль "Золотая маска". Например, в Театре "Ленком" 24 апреля представят постановку "Курьер", которую выдвинули в номинации "Драматический театр. Малая форма". Спектакль в постановке Владимира Панкова раскрывает современное звучание повести Карена Шахназарова.

