20 апреля, 15:17

Аналитик Риттер: Дубай, Абу-Даби и Тель-Авив могут стать непригодными для жизни

Аналитик допустил, что Дубай, Абу-Даби и Тель-Авив могут стать непригодными для жизни

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Города Дубай, Абу-Даби, Тель-Авив, Кувейт, Эр-Рияд и Манама могут стать "городами-призраками" и непригодными для жизни в случае нового этапа эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на статью военного аналитика Скотта Риттера на Substack.

По мнению эксперта, в ходе нового витка эскалации Тегеран будет бить по опреснительным и энергетическим установкам, то есть по самым уязвимым местам своих противников.

В результате это лишит ОАЭ, Кувейта, Саудовскую Аравию и Бахрейна воды, необходимой для выживания. Отсутствие электричества скажется на жителях небоскребов, которым необходимы кондиционеры, особенно на фоне приближения жарких летних месяцев. Кроме того, Иран может совершить то же самое с Израилем, разрушив его критически важную инфраструктуру.

"Земля, где текут молоко и мед, станет непригодной для жизни миллионов израильтян, которым ничего не останется, кроме как вернуться на родину", – резюмировал аналитик.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Лишь в начале апреля США временно согласились отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана. 11–12 апреля Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры. В результате стороны не смогли договориться.

Следующий раунд переговоров мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи. В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог в текущих условиях, поскольку считают требования Вашингтона завышенными, а подход – нереалистичным.

