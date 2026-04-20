Хирурга в Брянской области осудили за смерть женщины из-за забытой в животе салфетки

Хирурга больницы в городе Дятьково Брянской области осудили за смерть женщины из-за оставленной в ней салфетки, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Его признали виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Установлено, что хирург не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток, которые использовались во время операции. В результате одна из них осталась в брюшной полости, а через несколько месяцев пациентка скончалась в результате образовавшихся осложнений.

Врач признал свою вину и объяснил, что действительно оставил внутри пациентки салфетку, но не считал, что этот факт стал причиной смерти женщины. В результате ему назначили 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год, но из-за истечения срока давности уголовного преследования он был освобожден от назначенного наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.

