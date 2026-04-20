20 апреля, 15:23

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнили в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел в Красносельском районе. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Полиция начала проверку.

В городском комитете по транспорту рассказали, что пострадавшие госпитализированы с травмами легкой степени тяжести. Среди них в том числе и водитель одного из трамваев.

Там пообещали, что комитет поможет в установлении причин произошедшего. Сейчас трамваи в месте ДТП уже курсируют в привычном режиме.

Ранее 11 человек пострадали в аварии с легковым авто и микроавтобусом в Ярославле. ДТП произошло на проспекте Октября. По предварительной информации, мужчина за рулем Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом.

