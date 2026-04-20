20 апреля, 16:17

Транспорт

Сезон дневных экскурсий на ретротрамваях в Москве начнется 26 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сезон дневных экскурсий на ретротрамваях в Москве стартует 26 апреля, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В этот день, в частности, горожане смогут прокатиться на трамвае Татра Т7B5 из коллекции Московского метрополитена, который впервые проедет по участку маршрута № 50.

Во время путешествия экскурсоводы бюро "Метротур" расскажут об истории столичного трамвая и прошлом районов, через которые проходит маршрут. Из окон вагона можно будет увидеть Императорский вокзал, Центральный театр Российской Армии, дом-музей Достоевского и площадь Борьбы.

Всего для пассажиров будут доступны два экскурсионных маршрута: от улицы Каланчевской до станции метро "Новослободская" и обратно.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, дневные экскурсии на ретротрамваях пользуются большим спросом как среди горожан, так и туристов.

"В прошлом году состоялось 18 прогулок в дневное время, их посетили свыше 450 человек. В новом сезоне планируем проводить программы на самых разных исторических трамваях, в том числе и самых первых", – добавил вице-мэр.

Новый экскурсионный маршрут ранее подготовил и Музей транспорта Москвы. В рамках рейса "Метро спортивное" все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры.

Экскурсоводы расскажут о портретах спортсменов в метро, общих деталях на стадионе "Динамо" и одноименной станции, шахматной доске под ногами пассажиров "Театральной", теме прыжков с парашютом в оформлении "Маяковской", а также об истории культурной галереи Матвея Манизера на "Площади революции". Кроме того, экскурсия позволит больше узнать о таких "спортивных" станциях, как "Спартак", "ЦСКА" и "Яхромская".

транспортгород

