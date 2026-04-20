Победа бывшего болгарского президента Румена Радева и его партии "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах может стать причиной улучшения отношений между Москвой и Софией. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на политолога Юрия Самонкина.

По мнению специалиста, предыдущие власти Болгарии проводили пронатовский курс и игнорировали мнение народа. Но из-за энергетического кризиса и трудностей в экономике страны общество потребовало перемен. Несмотря на давление НАТО и Евросоюза, Болгария, как и Венгрия со Словакией, заинтересована в прагматичном сотрудничестве с Москвой и в переориентации на национальные интересы, уверен эксперт.

"Софии необходимы российские энергоресурсы, стабильные поставки по нефтепроводу "Дружба" и новые гуманитарные и культурные проекты. Сейчас есть все предпосылки для расширения отношений с Москвой", – отметил политолог.

Кроме того, Болгария не столь сильно подвержена русофобии, в отличие от государств Центральной Европы и Прибалтики, которые консолидируют народ вокруг истерии о якобы скором нападении РФ.

"В Болгарии существует историческая память, но в последнее время народ был зажат элитой", – рассказал Самонкин.

"Прогрессивная Болгария" лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. В настоящее время у нее 44,487% голосов. Об этом стало известно после обработки 68,34% голосов.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами о возможном изменении общего тона Европы в отношении России. Вместе с тем в Кремле положительно оценили заявления Радева о том, что диалог с Россией должен быть прагматичным.

