РФ примет участие в консультациях в рамках избрания нового генсека ООН

Фото: depositphotos/gary718

Россия примет участие в консультациях, которые будут идти в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас все стороны будут вести "весьма и весьма сложные консультации".

"Каких-то у нас изменений в позиции нет, она последовательная. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, знаем с очень хорошей стороны господина (главу МАГАТЭ Рафаэля. – Прим. ред.) Гросси", – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что РФ очень хорошо оценивает его деятельность.

Среди возможных кандидатов официально подали заявки на пост генсекретаря ООН Гросси и экс-президент Чили, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власти Аргентины, выдвинувшие кандидатуру Гросси, отметили, что он прекрасно продемонстрировал свои умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов.

В свою очередь, глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов указал, что российская сторона максимально тщательно подойдет к отбору кандидатов. По его словам, пост генсека ООН по-прежнему остается значимым в контексте международной политики.