Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 13:08

Политика

РФ примет участие в консультациях в рамках избрания нового генсека ООН

Россия примет участие в консультациях, которые будут идти в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас все стороны будут вести "весьма и весьма сложные консультации".

"Каких-то у нас изменений в позиции нет, она последовательная. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, знаем с очень хорошей стороны господина (главу МАГАТЭ Рафаэля. – Прим. ред.) Гросси", – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что РФ очень хорошо оценивает его деятельность.

Среди возможных кандидатов официально подали заявки на пост генсекретаря ООН Гросси и экс-президент Чили, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власти Аргентины, выдвинувшие кандидатуру Гросси, отметили, что он прекрасно продемонстрировал свои умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов.

В свою очередь, глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов указал, что российская сторона максимально тщательно подойдет к отбору кандидатов. По его словам, пост генсека ООН по-прежнему остается значимым в контексте международной политики.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика