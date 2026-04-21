Форма поиска по сайту

Новости

21 апреля, 12:32

Технологии

"Активные граждане" назвали самую полезную функцию сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

34% "активных граждан" считают возможность поиска и подбора животных самой важной функцией сервиса "Моспитомец". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Опрос о домашних животных и развитии "Моспитомца" проводился в рамках проекта "Активный гражданин". В нем приняли участие свыше 186 тысяч горожан, которые рассказали о своих четвероногих друзьях, оценили сервис по подбору питомцев на портале mos.ru и предложили идеи по его улучшению

Согласно результатам исследования, 11% опрошенных хотят завести питомца. Из них 34% планируют посетить для этого приюты.

Также опрос показал, что самыми популярными домашними животными в Москве являются кошки – они есть у 36% респондентов. Второе место заняли собаки – 21%, а у 4% поселились попугаи.

Что касается сервиса "Моспитомец", 18% участников опроса оценили возможность приобщиться к благотворительности. Еще 5% "активных граждан" заявили, что волонтерское направление, которое предлагает сервис, очень важно.

Обсуждая функции, которые можно добавить в сервис, 37% респондентов оценили идею по добавлению возможности найти животных в определенном приюте. Еще 28% будут рады читать истории питомцев, которые уже обрели новых хозяев. Эти пожелания создатели "Моспитомца" обязательно учтут.

Ранее более 50 животных нашли новые семьи на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре. Будущие хозяева могли посмотреть на питомцев и узнать о них больше информации от волонтеров. Все новые владельцы получили в подарок "Набор молодого хозяина" от сети "Четыре лапы".

"Моспитомец" организовал выставку на Тверском бульваре

Читайте также


технологииживотныегород

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика