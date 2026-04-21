21 апреля, 08:47

Город

Более 50 животных нашли хозяев на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Более 50 питомцев нашли хозяев на мероприятии "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Потенциальные хозяева могли узнать от волонтеров о повадках и характерах животных. Также новым владельцам вручали "Набор молодого хозяина" от сети "Четыре лапы".

Например, пес по кличке Жардон из приюта "Пушистый друг" обрел семью в первый день выставки. В приют он попал в феврале и сначала держался в стороне от людей. Со временем пес окреп и оказался очень ориентированным на человека.

"Я сразу поняла, что это моя собака", – поделилась его новая хозяйка.

Прежде чем забрать питомца, женщина познакомилась с Жардоном и дала время привыкнуть к ней.

В свою очередь, москвичка Евгения нашла свою собаку в третий день выставки-пристройства. При этом животное она заранее выбрала в каталоге сервиса "Моспитомец" на mos.ru.

Щенок Тирамису попал в столичный приют "Зеленоград" в феврале вместе с восемью братьями и сестрами. На сегодняшний день четверо из них уже обрели дом. В новой семье собаку назвали Тоффи.

Выставка-пристройство была полезна и тем, кто пока не принял решение взять питомца. Семьи могли определиться, кто им подходит больше – собака или кошка, и уточнить нюансы.

Также одной из главных площадок мероприятия стала мобильная ветеринарная станция. В ней владельцы животных получили профессиональные консультации. Врачи делали прививки против бешенства, устанавливали чипы, проводили санацию ушей и стригли когти. Эти же экспресс-услуги можно было получить у стоек груминг-салонов и сети зоомагазинов.

Помимо этого, для питомцев была оборудована кинологическая площадка с полосой препятствий. Здесь же состоялся квест, принять участие в котором можно было за благотворительный взнос.

На модном маркете желающие могли приобрести новую одежду или аксессуары для животных. Популярностью также пользовались лакомства с игрушками. Представители благотворительных фондов привезли сувениры, выручку от продажи которых отправляли на содержание и лечение животных из приютов.

Лекторий мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг" традиционно пользовался большой популярностью. В частности, лекция о собаках-спасателях и рассказ о канистерапии, методе лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак, привлекли большое количество слушателей.

Две тонны кормов для животных из приютов передал производитель отечественных кормов Award, а через "корзину добра" благодаря горожанам удалось собрать еще более тонны сухого и влажного корма.

Юные гости мероприятия получили в подарок раскраску "Города неравнодушных" с историями и советами о том, как помогать питомцам.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стало доступно голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из городских приютов. Мероприятия состоятся летом. На них представят в том числе животных из сервиса "Моспитомец".

