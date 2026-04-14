Москвичи собрали более 10 тонн помощи для животных Белгородской области и ДНР

Московские волонтеры направили в Белгородскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР) свыше 10 тонн помощи для бездомных животных. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Например, благодаря акции "Накорми друга" горожане собрали множество упаковок с кормом, игрушек и лекарств. Принимали посылки волонтерские центры "Доброе место" и общественная организация защиты животных РусДог.

Также посылки все неравнодушные приносили в рамках проекта "Москва помогает". По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, только в 2025-м в Белгородскую область направили свыше 20 тонн грузов.

В акциях участвовали учащиеся школ и воспитанники детсадов, их родители и педагоги, студенты, целые семьи и горожане старшего возраста. Из еды они передавали разные корма и лакомства, гречку, пшено и овсянку. Приносили также медикаменты, лотки и наполнители для них, миски, необходимую амуницию, средства для ухода и даже костюмы.

Кроме того, москвичи посещали мастер-классы, которые проводят центры "Доброе место". Там они сами делали поводки и другие изделия, которые также отправили животным, потерявшим хозяев. Столичные грузы будут распределены между приютами.

В этом году впервые в акции "Накорми друга" поучаствовали учащиеся всех классов школы № 1955. Они передали собакам свыше 120 килограммов подарков. Оставить товары можно в боксах ресурсного центра "Мосволонтер" прямо в образовательном учреждении. Есть там и целые комнаты для сбора. Оттуда грузы поступают в волонтерский центр "Доброе место. СВАО".

Как рассказала руководитель школьного волонтерского отряда "Мы из Лосинки" Елена Сарычева, ученики активно помогают животным. Кроме того, учащиеся старших классов проводят для младших ребят тематические уроки, а родители, работающие ветеринарами, рассказывают о своей профессии.

Также волонтеры школы лично посещали приюты "Красная Сосна", "Дубовая Роща" и "Искра". Каждый месяц они бывают в центре помощи кошкам "Муркоша" и заботятся о его обитателях.

Передать товары в 15 штабов "Москва помогает" могут все желающие. Туда же можно принести продукты для взрослых и детей, одежду и средства личной гигиены. Также подарки принимаются в "Домиках добра" на фестивале "Пасхальный двор", который проходит до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что центр "Я – доброволец" направил в зону СВО более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры также собирают аптечки, готовят сублимированные продукты и каждый день плетут маскировочные сети. А дети рисуют для военнослужащих рисунки.

