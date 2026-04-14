Дело завели на девушку, опубликовавшую в соцсетях фото секс-игрушки рядом с куличом

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ленинградской области после публикации фотографии с пасхальным куличом и секс-игрушкой. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.

Действия 20-летней россиянки сочли оскорбляющими чувства верующих. На данный момент правоохранители принимают меры по ее задержанию. Вскоре нарушительнице будет предъявлено обвинение.

Как уточнил телеграм-канал "Mash на Мойке", публикация принадлежит блогеру из Мурино. Вскоре после публикации фотография была удалена из соцсетей девушки, после чего последовал текст с извинениями. Россиянка заявила, что она принимала крещение и не имела цели оскорбить кого-либо и осквернить религию.

Ранее похожий инцидент произошел с сотрудницей московского заведения, которая решила приготовить кальян на куличе и опубликовала кадры процесса в социальные сети.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Позднее девушку задержали, она принесла извинения.

