В Роскомнадзоре заявили, что не планируют блокировать игры Electronic Arts

Роскомнадзор не получал решений об ограничении доступа к видеоиграм издателя Electronic Arts после недавнего штрафа компании. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

Суд в Москве ранее оштрафовал разработчика на 2 миллиона рублей за нарушение законодательства о персональных данных. В частности, поводом послужило невыполнение требований по локализации данных – компания не обеспечила хранение и обработку персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в России.

Electronic Arts выпускает игры таких популярных франшиз, как Battlefield, Need for Speed, FIFA, The Sims и других.

Ранее в Роскомнадзоре также сообщили об отсутствии решения от уполномоченных органов по поводу блокировки Minecraft после информации о мошенничестве в игре. Представители ведомства напомнили, что могут ограничить доступ к мошенническим или недостоверным сведениям, которые распространяются под видом достоверных, только на основе решения суда о признании информации запрещенной или после поступившего от генерального прокурора или его заместителей требования об ограничении доступа к ресурсу.

