Чемпионат России по настольному теннису пройдет в Москве с 27 апреля по 3 мая

С 27 апреля по 3 мая в Москве пройдет чемпионат России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

Увидеть соревнования можно будет в зале "Дружба" олимпийского комплекса "Лужники". В этом году они впервые будут проводиться в смешанном командном формате.

Представители федерации отметили, что такой формат войдет в программу Олимпиады в 2028 году. Команды, состоящие из женщин и мужчин, демонстрируют свежий взгляд на соревнования и отражают современные мировые тенденции.

В "Лужниках" сыграют ведущие спортсмены сборной России. Среди них – Максим Гребнев, Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Никита Артеменко, Влада Воронина, Мария Тайлакова, Элизабет Абраамян, Яна Жукова и другие игроки.

Командные состязания состоятся 27 и 28 апреля. Участвовать в них будут 32 российские сборные – 16 мужских и столько же женских.

С 29 апреля 64 мужчины и 64 женщины будут бороться за награды в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Финальные игры пройдут 1–3 мая.

Кроме того, 18 и 19 апреля в столице пройдут легкоатлетическая эстафета Grom Relay, гонка ГТО "Путь Победы" и соревнования "Лига триатлона & Iron Star". Болельщики и зрители могут попасть на соревнования бесплатно. Для участия в состязаниях нужна предварительная регистрация.

