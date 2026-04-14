Индонезия договорилась о поставках российской нефти и газа, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. Его слова приводит РИА Новости.

Это произошло после переговоров в Москве – накануне прошла встреча Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Лахадалия подчеркнул, что его страна сможет увеличить запасы сырой нефти, кроме того, появилась возможность получать сжиженный газ.

На переговорах также обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей и развитие инфраструктуры хранения и переработки. При этом сотрудничество рассматривается не только на межправительственном уровне, но и между компаниями.

Министр добавил, что это должно обеспечить стабильность национальных энергетических резервов. По его оценке, результаты переговоров дают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости Индонезии на фоне глобальной нестабильности.

"<...> (Партнерство с Россией. – Прим. Ред.) может стать важной опцией, учитывая масштаб ее энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли", – заключил Лахадалия.

Однако о точных объемах поставок или размерах сделки не сообщается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет поставлять Европе газ лишь в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос. В частности, Москве поступает большое количество заявок о покупке топлива на альтернативных рынках.

