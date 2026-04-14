14 апреля, 16:50

Индонезия договорилась о поставках российской нефти и газа

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Индонезия договорилась о поставках российской нефти и газа, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. Его слова приводит РИА Новости.

Это произошло после переговоров в Москве – накануне прошла встреча Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Лахадалия подчеркнул, что его страна сможет увеличить запасы сырой нефти, кроме того, появилась возможность получать сжиженный газ.

На переговорах также обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей и развитие инфраструктуры хранения и переработки. При этом сотрудничество рассматривается не только на межправительственном уровне, но и между компаниями.

Министр добавил, что это должно обеспечить стабильность национальных энергетических резервов. По его оценке, результаты переговоров дают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости Индонезии на фоне глобальной нестабильности.

"<...> (Партнерство с Россией. – Прим. Ред.) может стать важной опцией, учитывая масштаб ее энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли", – заключил Лахадалия.

Однако о точных объемах поставок или размерах сделки не сообщается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет поставлять Европе газ лишь в том случае, если он останется после продажи топлива на альтернативных рынках. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос. В частности, Москве поступает большое количество заявок о покупке топлива на альтернативных рынках.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

