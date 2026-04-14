Актер Смольянинов заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Александра Краснова

Суд в Москве заочно назначил актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 8 лет колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем инстанция запретила артисту на протяжении 4 лет администрировать сайты в интернете.

При этом прокуратура запрашивала для актера 9 лет и 10 месяцев колонии, а также требовала запретить ему администрировать сайты на 5 лет, передает газета "Известия".

Смольянинов был признан иноагентом в январе 2023-го. В мае того же года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Расследование по уголовному делу в отношении актера началось 16 января 2023 года. В октябре 2024-го Басманный суд Москвы заочно его арестовал.

Тогда же его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. На имущество актера наложили арест.

