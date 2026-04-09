Основателя Celebro Media Морозова заочно приговорили к 4 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима основателя международной сети телестудий Celebro Media Павла Морозова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Таким образом, суд признал его виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель объявлен в розыск.

Ранее в розыск был объявлен основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров. Он сбежал из-под домашнего ареста.

В 2025-м его обвинили в многомиллионном мошенничестве. С февраля 2026-го бизнесмен перестал появляться на заседаниях суда, после чего стало известно, что он скрылся. По информации СМИ, причиной могло стать возбуждение нового уголовного дела.

