14 апреля, 16:11

Политика

Госдума в I чтении одобрила штрафы до 10 млн рублей за нелегальный майнинг

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты.

Документ был внесен председателями комитетов ГД по энергетике, по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку, по строительству и ЖКХ Николаем Шульгиновым, Василием Пискаревым, Анатолием Аксаковым и Сергеем Пахомовым.

Инициатива предусматривает штрафы за различные нарушения, включая работу вне реестра майнеров и добычу криптовалюты в регионах, где такая деятельность запрещена. Максимальные санкции при повторных нарушениях могут достигать 10 миллионов рублей для юридических лиц.

Согласно документу, за майнинг в запрещенных регионах гражданам грозят штрафы в размере 100–150 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям – до 800 тысяч, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей. За работу без включения в реестр майнеров или превышение лимитов энергопотребления также предусмотрены штрафы для граждан в размере до 150 тысяч рублей.

Отдельные санкции вводятся за непредоставление данных в ФНС России. В случае нарушения граждан обязуют выплатить штраф до 200 тысяч рублей, юрлиц – до 500 тысяч. Аналогичные штрафы предусмотрены за незаконную деятельность операторов майнинговой инфраструктуры и за нарушение порядка подачи сведений в реестр.

В случае повторных нарушений наказание будет существенно ужесточено. Штрафы для граждан могут достигать 1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП – до 5 миллионов, а для компаний – до 10 миллионов рублей. Также предусмотрены дисквалификация должностных лиц и приостановка деятельности бизнеса на срок до 90 дней.

Авторы инициативы подчеркнули, что бесконтрольный майнинг уже приводит к перегрузке энергосетей и росту тарифов в ряде регионов, а действующие ограничения без системы ответственности оказываются недостаточно эффективными.

Ранее запрет на майнинг был введен в Бурятии и Забайкалье. Такие же ограничения действуют до 2031 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Майнинг могут запретить на юге Иркутской области.

До этого Минфин России предложил ужесточить ответственность за нелегальный майнинг, вплоть до уголовной. Уточнялось, что еще не все майнеры готовы входить в соответствующий реестр и вести свою деятельность открыто. В связи с этим прорабатываются варианты для обеления майнинга.

политикаэкономикатехнологии

