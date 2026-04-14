Экономист Сафонов: мессенджеры должны возмещать убытки пострадавшим от мошенников

Минцифры представило поправки к законопроекту "Антифрод 2.0" для защиты россиян от телефонных мошенников, сообщили СМИ. Какие меры содержатся в документе и как они будут функционировать – в материале Москвы 24.

Улученный механизм

Минцифры направило в Госдуму "второй антимошеннический" пакет поправок (или "Антифрод 2.0") для защиты россиян от телефонных аферистов. В частности, операторы связи и банки будут обязаны возмещать клиентам ущерб, если не предотвратили переводы клиентов злоумышленникам, сообщили СМИ со ссылкой на документ.

Пострадавший может сообщить о проблеме в систему "Антифрод" через сервис "Госуслуги". Оператор обязан фиксировать номера с признаками мошенничества и номера-жертвы, передавать эти данные в "Антифрод" и блокировать связь по таким номерам. При проведении платежа без согласия клиента оператор обязан вернуть деньги, но при выполнении ряда условий. Среди них:



абонентский номер клиента указан в договоре с банком;

перевод совершен после телефонного звонка или СМС с этого же абонентского номера;

клиент обратился за возмещением не позднее 10 рабочих дней после перевода;

есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств.

В документе сказано, что при подозрении на использование вредоносного программного обеспечения (ПО) банк вправе отказать в операции, но обязан объяснить причину и предложить провести перевод клиентом или его представителем. В течение 6 часов после электронного подтверждения банк может отложить платеж или отказать в повторной операции. По прошествии этого срока организация обязана исполнить распоряжение клиента.

Компенсация от банка возможна при выполнении ряда условий:



операция имела признаки проведения без добровольного согласия клиента (на основании данных из ГИС "Антифрод");

клиент обратился с требованием возмещения не позднее 10 рабочих дней после перевода (если он был совершен после телефонного звонка или СМС);

у клиента есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения.

Срок возмещения – не позднее 30 дней после обращения пострадавшего.

Ожидается, что основная часть нововведений должна вступить в силу с 1 марта 2027 года, а полная реализация намечена на начало 2028 года. Однако в Минцифры сообщили изданию Forbes, что на данный момент поправки ко второму чтению согласовываются с заинтересованными ведомствами, а финальной версии документа нет.

Ранее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил в эфире "Думы ТВ", что телеком-компании не несли ответственности за использование их сетей мошенниками, несмотря на наличие технологий для распознавания преступных звонков.



(звонок. – Прим. ред.) , если видят, что это действует преступник. Если они этого не сделали, они будут нести ответственность.

Анатолий Аксаков глава комитета ГД по финансовому рынку Этим законопроектом устанавливаются ограничения и требования: с одной стороны, телекоммуникационные компании будут вовлечены в процесс фиксации, определения того, что на проводе находится преступник. И, с другой стороны, они должны блокировать, если видят, что это действует преступник. Если они этого не сделали, они будут нести ответственность.

Он утонил, что изначально законопроект обязывал операторов отвечать только за сумму на счете клиента, но депутаты сочли это несправедливым. Теперь компании будут нести ответственность за ущерб от своего бездействия, если могли распознать мошеннический звонок.

При этом ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил во время ежегодной конференции по ПОД/ФТ, что уже принятые меры помогли нормализовать ситуацию. В частности, количество жалоб на мошеннические операции сократилось на 40% по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По его мнению, это не случайность, а системный и позитивный результат.

Правовые коллизии

Главным виновником является мошенник, однако сотовые операторы фактически признаются его сообщниками, потому что не заблокировали входящий звонок и не предотвратили преступление. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, около 70–75% мошенничеств происходит через телефонные звонки, поэтому требуется более плотная фильтрация входящих вызовов.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Осенью 2025 года был принят новый закон, который обязывает маркировать все звонки от юрлиц на телефон граждан. Если сегодня мы получаем звонок от юрлица и не видим на экране название организации – это нарушение закона, и такой вызов лучше не принимать. Меры призваны оградить граждан от мошеннических действий, поскольку назойливые рассылки и действия аферистов происходили в анонимном режиме.

При этом пострадавшим придется доказывать, что существует причинно-следственная связь между переводом мошенникам и деятельностью мобильного оператора или банка. Это же касается аргумента, что в момент перевода клиент находился в заблуждении.

"Просто звонок от мошенника и добровольный перевод вряд ли будут считаться виной мобильного оператора. Скорее всего, возмещение будет действовать в вопиющих крупных случаях, когда мошенники ведут многоходовую схему, во всех ситуациях используют звонки одного и того же сотового оператора, а он не предпринял действия для блокировки подобных вызовов", – предположил Бархота.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов согласился в разговоре с Москвой 24, что раз операторы связи могут блокировать звонки через подставные IP-адреса, значит, должны нести ответственность за отсутствие таких действий.





Александр Сафонов Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Вместе с тем в пакете поправок указано, что возмещать средства могут обязать операторов связи и банки, однако, мне кажется, стоит расширить этот перечень и на мессенджеры. Большое количество мошеннических звонков и сообщений приходится в том числе на них.

По словам специалиста, администрация мессенджеров должна выставлять буферы и фильтры, чтобы не было подменных номеров, и в конце концов ужесточить требования к регистрации пользователей.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на сложности с компенсациями при воздействии вредоносного ПО на устройство клиента. По его словам, неясно, кто именно должен определять, что программа является таковой.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Допустим, есть вендор – компания или физическое лицо, которое производит антивирусы. Если по какой-то причине вендор не добавил ПО в базу сигнатур (по ним можно понять, зловредное ПО или нет), кто виноват? Дело в том, что банк вынужден использовать в своем продукте антивирусные движки разных вендоров, у них могут быть разные базы. Если вендор "Б" знает о вредоносном ПО, а вендор "А" не знает и в его базе этого кода нет, кто виноват? Вопрос остается открытым.

В связи с этим специалист предположил, что история с вирусным ПО исчезнет из документа либо же появится государственный список вредоносных программ.

"В целом инициатива хорошая. Вероятно, дальше ее пересмотрят, улучшат, и в итоге однозначно подозрительные действия, которые повлекут за собой финансовые потери граждан, будут компенсироваться пострадавшим", – уточнил он.

Горелкин также рассказал, что последние годы набирает обороты услуга киберстрахования. Она позволяет застраховать как организацию, так и физлиц от хакерских атак и взлома информационных систем, внедрения вредоносного ПО, утечки конфиденциальных данных и кибервымогательства. Стоимость такой страховки (сумма, которую платит сам человек) обычно составляет от 1 до 3% от желаемой суммы покрытия, посоветовал эксперт.

"Киберстраховка может помочь компенсировать часть нанесенного ущерба в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому важно самостоятельно проявлять бдительность, быть осторожным и не поддаваться на уловки мошенников. Поэтому рассчитывать исключительно на страховку не стоит. Основной мерой защиты остается личная бдительность", – рассказал Горелкин.

По его словам, правила защиты от мошенников едины: не стоит вступать в контакт с незнакомцами нигде и ни в каком виде.

"Самый надежный способ – перенести правила физической безопасности в цифровую среду. Представьте, на улице подходит человек и представляется полковником ФСБ, требуя срочных действий: вы бы не поверили и не стали бы с ним разговаривать. Таким же образом стоит поступать и в Сети", – предупредил Горелкин.

Специалист пояснил, что любую подозрительную ситуацию лучше переводить в реальную плоскость. К примеру, если возникла проблема с "Госуслугами", стоит лично обратиться в центр "Мои документы". Если звонят якобы из правоохранительных органов, следует самим прийти в ближайшее отделение полиции.

Также надо помнить, что легких денег, неожиданных подарков и внезапного везения не существует. Если кто-то сообщает о доставке, просит подтвердить действие по СМС или передать деньги наличными – это верный признак мошенничества, заключил эксперт.

