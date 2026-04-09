09 апреля, 09:19

МВД предупредило о схеме аферистов с голосовыми сообщениями в поддержку героев СВО

Мошенники разработали новую уловку, заключающуюся в использовании взломанных аккаунтов в мессенджерах для рассылки фишинговых ссылок под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, аферисты, выдавая себя за знакомых, просят записать аудиопослания для участников спецоперации, вынуждая для этого перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.

Такие обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию, уточнили в МВД, пояснив, что в подобных случаях люди часто пренебрегают проверкой информации.

"Переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки", – заключили в ведомстве.

Суть еще одной недавно выявленной схемы злоумышленников заключается в рассылке в различных мессенджерах фишинговых открыток и вирусного контента в преддверии Пасхи. В частности, аферисты призывают присоединиться к сборам на пожертвования, к конкурсам на пасхальную тематику либо же попросту предлагают купить кулич.

Более того, мошенники могут маскировать вирусы под ссылки на якобы эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем. В связи с этим специалисты напомнили об осторожности в открытии подобных ссылок и рекомендовали при выборе трансляции пользоваться только официальными каналами.

Мошенники стали пугать пенсионеров отменой выплат

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

