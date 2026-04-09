МВД предупредило о схеме аферистов с голосовыми сообщениями в поддержку героев СВО

Мошенники разработали новую уловку, заключающуюся в использовании взломанных аккаунтов в мессенджерах для рассылки фишинговых ссылок под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, аферисты, выдавая себя за знакомых, просят записать аудиопослания для участников спецоперации, вынуждая для этого перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.

Такие обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию, уточнили в МВД, пояснив, что в подобных случаях люди часто пренебрегают проверкой информации.

"Переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для сложной, многокомпонентной атаки", – заключили в ведомстве.

Суть еще одной недавно выявленной схемы злоумышленников заключается в рассылке в различных мессенджерах фишинговых открыток и вирусного контента в преддверии Пасхи. В частности, аферисты призывают присоединиться к сборам на пожертвования, к конкурсам на пасхальную тематику либо же попросту предлагают купить кулич.

Более того, мошенники могут маскировать вирусы под ссылки на якобы эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем. В связи с этим специалисты напомнили об осторожности в открытии подобных ссылок и рекомендовали при выборе трансляции пользоваться только официальными каналами.

