Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 16:12

Транспорт

Geely отозвала 38,9 тыс автомобилей Atlas в России

Фото: geely-motors.com

Компания "Джили Моторс" отозвала 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas, которые были реализованы в России с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания <…> приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas", – говорится в сообщении.

Данная кампания также предполагает проведение процедур, связанных с проверкой и обновлением программного обеспечения системы парковочного ассистента.

Уточняется, что меры предприняты для исключения риска некорректной работы парковочных датчиков, которая может привести к их избыточному нагреву.

Ранее сообщалось, что компания "Шакман моторс" намерена отозвать почти 2 тысячи грузовиков Shacman SX3258, которые пока не были поставлены на государственный учет. Речь идет об автомобилях, у которых выявлено несоответствие требованиям правил ООН, касающихся боковых защитных устройств и задней противоподкатной защиты. На машинах установят недостающие элементы, а также заменят замки заднего борта.

транспортавто

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика