В России отзовут почти 2 тысячи грузовиков модели Shacman SX3258

Компания "Шакман моторс" намерена отозвать почти 2 тысячи грузовиков Shacman SX3258, которые пока не были поставлены на государственный учет. Об этом сообщили в Росстандарте.

Речь идет о 1 996 автомобилях, у которых выявлено несоответствие требованиям правил ООН, касающихся боковых защитных устройств и задней противоподкатной защиты. В рамках кампании на машинах установят недостающие элементы, в том числе боковые накладки и защитные колпачки на болты, а также заменят замки заднего борта.

Дополнительно под отзыв подпали еще 120 грузовиков той же модели, реализованных с июня по ноябрь 2022 года. На этих автомобилях проверят состояние глушителей пневмосистемы и виброизоляции, при необходимости заменят или правильно закрепят оборудование, установят новые боковые защитные устройства и обновят крепеж задней защиты.

В компании уточнили, что владельцев автомобилей уведомят официально, а работы проведут безвозмездно. При этом проверить, подпадает ли конкретный грузовик под отзыв, можно самостоятельно на сайте Росстандарта по VIN-коду.

Ранее сообщалось, что Volkswagen объявил о масштабном отзыве почти 100 тысяч своих электромобилей в связи с потенциальной угрозой возгорания. Причиной стало выявленное в аккумуляторных модулях дефект, который может привести не только к сокращению запаса хода, но и к возникновению пожара.

Под отзыв подпадают модели Volkswagen D.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz, выпущенные в период с 24 июня 2023 года по 23 августа 2024 года. Бренд Cupra, входящий в концерн Volkswagen, также заявил об отзыве своих электромобилей модели Born, произведенных с 7 февраля 2022 года по 21 апреля 2024 года.