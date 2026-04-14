14 апреля, 16:19

Невролог Комаров: лечение головной боли колой может закончиться инсультом

Невролог рассказал, можно ли лечить головную боль колой

Кола может немного облегчить головную боль при пониженном давлении, однако в случае с мигренью самолечение чревато опасными последствиями. Об этом Москве 24 рассказал руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров.

Ранее в Сети появилась информация о том, что кола якобы может лечить мигрень лучше таблеток. Все благодаря кофеину, который сужает сосуды и блокирует болевые сигналы.

Комаров согласился, что кола действительно может унимать головную боль, но лишь слегка и только ту, которая вызвана функциональной гипотонией. То есть она не должна быть связана, например, с патологическими изменениями сосудов, сердечной недостаточностью.

Однако, учитывая, что напиток содержит ортофосфорную кислоту, диоксид углерода и большое количество сахара, такое "лечение" принесет организму больше вреда, чем пользы. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать колу для купирования боли, особенно когда неизвестна ее причина.
Александр Комаров
врач-невролог

При головной боли из-за пониженного давления лучше работает экстракт элеутерококка, отметил врач. Также хороший эффект дает кофейная ароматерапия: нужно открыть пакет с кофейными зернами и сделать два-три вдоха. После этого через рецепторы обонятельной луковицы запускаются механизмы, которые корректируют тонус сосудов, в результате чего приподнимается давление и болевой синдром уменьшается, пояснил Комаров.

При психосоматических болях может помочь настой мяты или витамин С, содержащийся, например, в цитрусовых. Причина в том, что они способствуют снятию адреналинового стресса и расслаблению, добавил Комаров.

"Однако любая головная боль, которая появляется чаще чем два раза в неделю и длится больше чем два с половиной – три часа, требует обращения к врачу. Потому что она может сигнализировать об опасных состояниях. Например, о развитии онкологического или инфекционного заболевания, артериальной гипертензии, атеросклерозе, злокачественной гипотонии, связанной, например, с нарушением регуляции гормонального тонуса", – пояснил врач.

Соответственно, если заниматься самолечением, все может закончиться тяжелыми последствиями, в том числе инсультом или состоянием с нарушением сознания и повреждением центральной нервной системы, предупредил невролог.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева предупредила, что головную боль часто провоцируют различные стрессовые события, одним из которых может стать сезонное изменение погодных условий. Еще одна причина – дефицит в организме важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света.

Читайте также


Трошина Любовь

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

