Невролог Комаров: лечение головной боли колой может закончиться инсультом

Фото: depositphotos/undrey

Кола может немного облегчить головную боль при пониженном давлении, однако в случае с мигренью самолечение чревато опасными последствиями. Об этом Москве 24 рассказал руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров.

Ранее в Сети появилась информация о том, что кола якобы может лечить мигрень лучше таблеток. Все благодаря кофеину, который сужает сосуды и блокирует болевые сигналы.

Комаров согласился, что кола действительно может унимать головную боль, но лишь слегка и только ту, которая вызвана функциональной гипотонией. То есть она не должна быть связана, например, с патологическими изменениями сосудов, сердечной недостаточностью.





Александр Комаров врач-невролог Однако, учитывая, что напиток содержит ортофосфорную кислоту, диоксид углерода и большое количество сахара, такое "лечение" принесет организму больше вреда, чем пользы. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать колу для купирования боли, особенно когда неизвестна ее причина.

При головной боли из-за пониженного давления лучше работает экстракт элеутерококка, отметил врач. Также хороший эффект дает кофейная ароматерапия: нужно открыть пакет с кофейными зернами и сделать два-три вдоха. После этого через рецепторы обонятельной луковицы запускаются механизмы, которые корректируют тонус сосудов, в результате чего приподнимается давление и болевой синдром уменьшается, пояснил Комаров.

При психосоматических болях может помочь настой мяты или витамин С, содержащийся, например, в цитрусовых. Причина в том, что они способствуют снятию адреналинового стресса и расслаблению, добавил Комаров.

"Однако любая головная боль, которая появляется чаще чем два раза в неделю и длится больше чем два с половиной – три часа, требует обращения к врачу. Потому что она может сигнализировать об опасных состояниях. Например, о развитии онкологического или инфекционного заболевания, артериальной гипертензии, атеросклерозе, злокачественной гипотонии, связанной, например, с нарушением регуляции гормонального тонуса", – пояснил врач.

Соответственно, если заниматься самолечением, все может закончиться тяжелыми последствиями, в том числе инсультом или состоянием с нарушением сознания и повреждением центральной нервной системы, предупредил невролог.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева предупредила, что головную боль часто провоцируют различные стрессовые события, одним из которых может стать сезонное изменение погодных условий. Еще одна причина – дефицит в организме важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света.

