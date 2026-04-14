Композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем", – заявил Паулс.

Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания "Народный артист СССР", также лауреат премии Ленинского комсомола.

