14 апреля, 16:04

Город

Снегири в "Лосином острове" начали готовиться к гнездованию

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Снегири начали готовиться к гнездованию в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба природной территории.

В парке отметили, что многие птицы уже нашли себе пару или скоро найдут. Самцы активно привлекают самок своими красными грудками и красивым пением. Скоро пернатые займутся обустройством жилищ.

В "Лосином острове" добавили, что снегири создают гнезда в смешанных чащах и густых ельниках, выбирая можжевельники и ели. Живут они, как правило, на высоте 2–4 метров от земли. С наступлением весны эти птицы начинают питаться семенами хвойных растений, почками березы, а также серeжками ивы и ольхи.

Ранее в "Лосином острове" впервые после зимы вновь заметили лебедей-шипунов и серых цапель. Их голоса уже слышны на экологическом маршруте "Заповедный лес". Для жизни они выбирают спокойные места с густой растительностью. Идеально для этих птиц подходят Верхнеяузские болота.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

