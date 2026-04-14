Снегири в "Лосином острове" начали готовиться к гнездованию

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Снегири начали готовиться к гнездованию в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба природной территории.

В парке отметили, что многие птицы уже нашли себе пару или скоро найдут. Самцы активно привлекают самок своими красными грудками и красивым пением. Скоро пернатые займутся обустройством жилищ.

В "Лосином острове" добавили, что снегири создают гнезда в смешанных чащах и густых ельниках, выбирая можжевельники и ели. Живут они, как правило, на высоте 2–4 метров от земли. С наступлением весны эти птицы начинают питаться семенами хвойных растений, почками березы, а также серeжками ивы и ольхи.

Ранее в "Лосином острове" впервые после зимы вновь заметили лебедей-шипунов и серых цапель. Их голоса уже слышны на экологическом маршруте "Заповедный лес". Для жизни они выбирают спокойные места с густой растительностью. Идеально для этих птиц подходят Верхнеяузские болота.

