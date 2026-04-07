Москвичей призвали не подкармливать птиц на природных территориях

Птицы на природных территориях Москвы не нуждаются в подкормке, так как способны сами добывать себе пищу, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Всего в мегаполисе обитает порядка 270 видов пернатых. С приходом устойчивого тепла и появлением крупных проталин на зеленых зонах их естественная кормовая база расширяется.

"В теплое время года угощения от людей приносят больше вреда, чем пользы: птицы могут потерять навыки выживания. Подросшие птенцы привыкают к легкой добыче и не учатся искать пищу сами", – пояснили в Депприроды.

Более того, в кормушках часто остается несъеденный корм, который быстро портится и может быть опасен для птиц, добавили в ведомстве, рекомендовав возобновить подкормку зимой, поскольку именно в этот период у пернатых появляются трудности с поиском пропитания.

Для этого не стоит использовать продукты с солью и черный хлеб, так как птицы плохо переваривают их и тратят на это слишком много энергии, необходимой для выживания зимой, рассказывала ранее орнитолог Елена Чернова.

Наиболее беспроигрышным вариантом, по ее мнению, являются нежареные подсолнечные семечки, которые полезны для очень многих видов. Также прекрасно подходят овес, канареечное и рапсовое семя. Еще можно вешать на деревья нитки из сушеных ягод, которые птицы с большим удовольствием едят.