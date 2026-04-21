21 апреля, 12:36

Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента Венгрии

Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что отстранит от власти президента Венгрии Тамаша Шуйока, сообщает News.ru со ссылкой на его страницу в Х.

Он добавил, что отстранит еще нескольких высокопоставленных чиновников, если они не покинут посты добровольно до 31 мая. Речь идет, в частности, о главе Верховного суда, руководителе Конституционного суда, председателе Национального управления по делам юстиции и генпрокуроре.

Мадьяр подчеркнул, что снимет их с постов на основании мандата, "полученного от миллионов венгров".

Ранее будущий премьер выдвинул на пост главы МИД республики Аниту Орбан. По словам Мадьяра, она уже приняла соответствующее предложение. У женщины такая же фамилия, как и у уходящего премьер-министра Виктора Орбана, но, как выяснили СМИ, никакой родственной связи между ними нет.

Вместе с тем он пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

