Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента Венгрии

Лидер венгерской партии "Тиса", одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что отстранит от власти президента Венгрии Тамаша Шуйока, сообщает News.ru со ссылкой на его страницу в Х.

Он добавил, что отстранит еще нескольких высокопоставленных чиновников, если они не покинут посты добровольно до 31 мая. Речь идет, в частности, о главе Верховного суда, руководителе Конституционного суда, председателе Национального управления по делам юстиции и генпрокуроре.

Мадьяр подчеркнул, что снимет их с постов на основании мандата, "полученного от миллионов венгров".

Ранее будущий премьер выдвинул на пост главы МИД республики Аниту Орбан. По словам Мадьяра, она уже приняла соответствующее предложение. У женщины такая же фамилия, как и у уходящего премьер-министра Виктора Орбана, но, как выяснили СМИ, никакой родственной связи между ними нет.

Вместе с тем он пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

