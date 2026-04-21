Мадьяр заявил, что Нетаньяху будет арестован в случае его визита в Венгрию

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху задержат, если он прибудет с визитом в Венгрию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление лидера победившей на выборах венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра, которому предстоит возглавить правительство страны.

Как заявил Мадьяр, новое руководство Венгрии обязуется неукоснительно следовать решениям Международного уголовного суда (МУС).

Ранее лидер победившей на выборах партии уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве.

В это же время Венгрия не будет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, отмечал Мадьяр.