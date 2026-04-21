21 апреля, 12:05Транспорт
Движение на участке метро "Черкизовская" – "Сокольники" восстановили
Движение поездов на участке "Черкизовская" – "Сокольники" Сокольнической линии Московского метро восстановлено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Количество автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают курсировать на участке от метро "Сокольники" до метро "Комсомольская" с остановками у станций "Сокольники", "Красносельская" и "Комсомольская".
Пассажирам также порекомендовали пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1, МЦК, МЦД, электробусами м60 и другими маршрутами наземного транспорта.
Движение на Сокольнической линии между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского" было приостановлено 21 апреля из-за технической неисправности состава.
В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские и сотрудники метрополитена оказывают поддержку пассажирам.