Тела погибших туристов находятся на "подушке" Мунку-Сардыка в Бурятии

Тела трех туристов, погибших от переохлаждения, находятся на плато перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык в Бурятии, следует из видео, опубликованного пресс-службой регионального СУ СК России.

В видео также есть кадры записки, которую оставили участники туристической группы в придорожном кафе и в которой рассказали о гибели своих товарищей. В ней также указаны фамилия и имя человека, на которого была зарегистрирована группа, и местность на Мунку-Сардык.

"Гора Мунку-Сардык. Район Подушки. Три человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация", – написано в записке.

О гибели трех туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. Личности погибших устанавливаются. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По предварительным данным, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21 апреля несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

