ЦППК упростит оформление бесплатного проезда ветеранам ВОВ

Особый порядок оформления бесплатного проезда для участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц организуют на всех маршрутах ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Мера будет действовать с 27 апреля по 31 мая. В этот период можно будет оформить билет по паспорту и любому документу, подтверждающему статус участника ВОВ. При этом полный пакет документов требовать не будут.

"Сопровождающие также смогут проехать бесплатно – для оформления нужно только удостоверение личности", – говорится в сообщении.

Для тех, кому нужна помощь при проезде, работает бесплатный Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме того, ко Дню Победы "Российские железные дороги" (РЖД) организовали порядка 20 маршрутов для исторических поездов. Уточняется, что ретросоставы пройдут по территории 39 российских регионов.

Праздничные составы стилизовали под воинские эшелоны. Они украшены по подобию первых поездов Победы, которые прибывали с фронта в 1945 году.