23 апреля, 10:43

Транспорт

ЦППК упростит оформление бесплатного проезда ветеранам ВОВ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Особый порядок оформления бесплатного проезда для участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц организуют на всех маршрутах ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Мера будет действовать с 27 апреля по 31 мая. В этот период можно будет оформить билет по паспорту и любому документу, подтверждающему статус участника ВОВ. При этом полный пакет документов требовать не будут.

"Сопровождающие также смогут проехать бесплатно – для оформления нужно только удостоверение личности", – говорится в сообщении.

Для тех, кому нужна помощь при проезде, работает бесплатный Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме того, ко Дню Победы "Российские железные дороги" (РЖД) организовали порядка 20 маршрутов для исторических поездов. Уточняется, что ретросоставы пройдут по территории 39 российских регионов.

Праздничные составы стилизовали под воинские эшелоны. Они украшены по подобию первых поездов Победы, которые прибывали с фронта в 1945 году.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

