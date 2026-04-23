Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 07:33

Политика

В ГД рассказали о работе координаторов "Бессмертного полка" в других странах

Фото: ТАСС/DPA/Bernd von Jutrczenka

Международные координаторы "Бессмертного полка" продолжают организовать массовые мероприятия в условиях непростой политической ситуации. Об этом рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева.

"Что касается непростой политической ситуации, то здесь действительно есть определенные ограничения, но наши координаторы очень грамотные, смелые люди", – приводит слова Цунаевой ТАСС.

Она отметила, что в рамках законодательства страны координаторы имеют возможность организовать массовые мероприятия. Где-то проводятся шествия, где-то организовывают возложение цветов, например в Европе, где есть могилы и памятники участникам Великой Отечественной войны.

Формат проведения акции "Бессмертный полк" в 2026 году в регионах будет зависеть от ситуации с безопасностью. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков пояснял, что мероприятие пройдет в очном формате, если это позволит обстановка.

Кроме того, во всех российских регионах в рамках акции будут открыты стены памяти. В этом году планируется более 15 тысяч мест размещения.

"Бессмертный полк" в регионах пройдет в очном или онлайн-формате

Читайте также


политикаобществоза рубежом

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

