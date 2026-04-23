В ГД рассказали о работе координаторов "Бессмертного полка" в других странах

Международные координаторы "Бессмертного полка" продолжают организовать массовые мероприятия в условиях непростой политической ситуации. Об этом рассказала депутат Госдумы, ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева.

"Что касается непростой политической ситуации, то здесь действительно есть определенные ограничения, но наши координаторы очень грамотные, смелые люди", – приводит слова Цунаевой ТАСС.

Она отметила, что в рамках законодательства страны координаторы имеют возможность организовать массовые мероприятия. Где-то проводятся шествия, где-то организовывают возложение цветов, например в Европе, где есть могилы и памятники участникам Великой Отечественной войны.

Формат проведения акции "Бессмертный полк" в 2026 году в регионах будет зависеть от ситуации с безопасностью. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков пояснял, что мероприятие пройдет в очном формате, если это позволит обстановка.

Кроме того, во всех российских регионах в рамках акции будут открыты стены памяти. В этом году планируется более 15 тысяч мест размещения.