Спасатели выехали для эвакуации тел погибших в горах Бурятии туристов

Для эвакуации тел трех туристов, погибших в горах на западе Бурятии, выехал отряд спасателей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Семеро спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы со спецтехникой отправились в Окинский район.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, группа спасателей прибыла к кафе "Белый Иркут", после чего отправилась пешком к месту происшествия.

О гибели трех туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. Личности погибших устанавливаются. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

По предварительным данным, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21 апреля несколько участников группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку о гибели трех человек при спуске. Владелец кафе передал это сообщение утром, после чего к месту происшествия выдвинулись спасатели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".