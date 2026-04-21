Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 13:58

Политика

В Карелии задержали депутата Заксобрания от "Яблока" Эмилию Слабунову

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Карелии прошло задержание депутата Заксобрания от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, следует из поста в телеграм-канале фракции.

В партии уточнили, что к чиновнице подошли правоохранители и попросили проехать с ними в отдел полиции. Основанием для задержания стал протокол об административном правонарушении о демонстрации экстремистской символики за публикацию в мессенджере Telegram от 20 августа 2020 года.

На указанную дату в канале депутата не было никаких записей. В настоящее время Слабунова ожидает отправления в суд, к ней направляется адвокат.

По аналогичной статье суд в Санкт-Петербурге ранее оштрафовал на 1,5 тысячи рублей главу фракции "Яблоко" Николая Рыбакова. Парламентарий разместил в социальной сети "ВКонтакте" пост со словами соболезнования семье Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и его фотографией. Кроме того, политик возложил на власти РФ ответственность за его смерть.

политикарегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика