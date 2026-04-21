21 апреля, 13:53

Город

Московские ярмарки объединили лучшие пряничные традиции России

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Международный день пряника ежегодно отмечается 21 апреля, лучшие пряничные традиции объединились на ярмарках столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители ярмарок могут ознакомиться с разнообразием форм пряников, размеров, начинок и рисунков. Также там представлен широкий выбор товаров со всей России.

Каждый регион отличает уникальная рецептура. Орнаменты и надписи на пряниках отсылают к символике края и повторяют элементы народного декора. Оттиск на тесте делают с помощью пряниц, которые изготавливаются вручную по авторскому эскизу.

Например, участница московской ярмарки на Отрадной улице Ирина Демьянова делает пряники уже много лет. Она восстановила советский рецепт смоленского угощения.

Желающие могут приобрести печатные пряники, сделанные из заварного теста с добавлением яблочного повидла и натурального меда. Их украшают узорами и надписью "Смоленск".

"Я стараюсь делать каждый пряник так, чтобы, попробовав его, можно было ощутить тепло и внимание, с которым он создан", – поделилась Ирина.

На ярмарке представлены два формата смоленских печатных пряников: стандартный весом 300 граммов и большой сувенирный в подарочной упаковке. Также можно приобрести десерты привычного формата на развес.

В свою очередь, на ярмарке в районе Марьина Роща представлен городецкий пряник, который покрывают глазурью с обеих сторон. В основе рецепта лежат натуральный мед и патока.

Среди вариантов начинок представлены сгущенка, яблочное и абрикосовое повидло, груша, персик, тыква, черемуха, брусника, клюква, смородина, вишня, малина, клубника и цитрусовые.

Ранее на столичных ярмарках появились первая весенняя зелень и редис из теплиц. Посетители могут приобрести зеленый лук, петрушку, кинзу, укроп. Совсем скоро туда поставят салат, а в конце весны можно будет приобрести свежую клубнику.

