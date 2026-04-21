Эксперт по этикету Богачева: чаевые можно не оставлять в часто посещаемых заведениях

Фото: 123RF.com/serezniy

В заведениях быстрого обслуживания, а также там, где удается обедать часто, можно не оставлять чаевые. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.

Ранее стало известно, что в некоторых московских ресторанах чаевые стали включать в чек при оплате. При этом юристы напоминают, что такая практика противозаконна и превращает добровольное вознаграждение в дополнительную платную услугу, навязываемую потребителю, сообщает газета "Известия".

Богачева напомнила, что смысл чаевых в том, чтобы выделить и отблагодарить сотрудника, который хорошо работает.





Екатерина Богачева эксперт по светскому и деловому этикету С точки зрения этикета желательно оставлять около 10% от суммы чека, если обслуживание действительно понравилось или оно было длительным по времени (в ситуации празднования какого-то события). Однако в случае, когда персонал подошел к работе очень формально – не спешил принимать заказ, вел себя грубо и так далее, логично не оставлять на чай.

Также в России не принято давать чаевые персоналу заведений быстрого обслуживания, где посетители просто покупают напитки, еду и отправляются с подносом за свой стол.

"Не обязательно оставлять чаевые и в ситуациях, когда мы практически каждый день едим в каком-то заведении. Хотя опять же, если обслуживание очень нравится, персонал всегда внимателен и помнит о наших предпочтениях, при желании можно поблагодарить за это", – отметила Богачева.

Эксперт также напомнила, что по этикету чаевые не принято давать прямо в руки, класть на открытую поверхность и делать это демонстративно, например, сопровождая какими-либо словами. Традиционный и самый правильный способ – положить деньги в папку со счетом. Либо можно воспользоваться современным способом и перечислить чаевые с помощью электронных сервисов.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, что пожелание приятного аппетита за столом является нарушением этикета. Это позволительно только шеф-поварам и официантам.

