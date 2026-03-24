Эксперт Холгова: желать приятного аппетита по этикету может только персонал

Пожелание приятного аппетита за столом является нарушением этикета, так как это позволено только персоналу. Об этом изданию "Абзац" заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

По ее словам, на официальных приемах и в светском обществе гости или хозяева не должны желать приятного аппетита, так как по этикету делать это могут только шеф-повара и официанты. Такое правило существует даже во Франции, хотя ее нередко называют родиной данной традиции.

"Если обычный человек произносит эту фразу, это говорит только об одном – он не знает правил. Мы друг другу этого не желаем, это само собой разумеющееся", – сказала она.

Эксперт отметила, что не стоит делать акцент на процессе поглощения пищи, а лучше перейти к светской беседе. Согласно этикету, люди собираются вместе за столом в первую очередь именно для общения.

На первый план необходимо выдвинуть интеллектуальное и эмоциональное взаимодействие, подчеркнула Холгова. Например, можно узнать, как у человека дела и как он провел отпуск.

Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала фразы, которые неуместно употреблять в деловом общении. По ее мнению, к ним относятся "я вас услышал" и "заранее спасибо". Вместо них она посоветовала использовать "благодарю за уточнение" и "буду признателен".

Также нельзя употреблять сарказм, критику личности, жаргон и нецензурные выражения. Они сразу понижают статус говорящего, пояснила эксперт.

