24 марта, 16:18

Эксперт Холгова: желать приятного аппетита по этикету может только персонал

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Пожелание приятного аппетита за столом является нарушением этикета, так как это позволено только персоналу. Об этом изданию "Абзац" заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

По ее словам, на официальных приемах и в светском обществе гости или хозяева не должны желать приятного аппетита, так как по этикету делать это могут только шеф-повара и официанты. Такое правило существует даже во Франции, хотя ее нередко называют родиной данной традиции.

"Если обычный человек произносит эту фразу, это говорит только об одном – он не знает правил. Мы друг другу этого не желаем, это само собой разумеющееся", – сказала она.

Эксперт отметила, что не стоит делать акцент на процессе поглощения пищи, а лучше перейти к светской беседе. Согласно этикету, люди собираются вместе за столом в первую очередь именно для общения.

На первый план необходимо выдвинуть интеллектуальное и эмоциональное взаимодействие, подчеркнула Холгова. Например, можно узнать, как у человека дела и как он провел отпуск.

Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала фразы, которые неуместно употреблять в деловом общении. По ее мнению, к ним относятся "я вас услышал" и "заранее спасибо". Вместо них она посоветовала использовать "благодарю за уточнение" и "буду признателен".

Также нельзя употреблять сарказм, критику личности, жаргон и нецензурные выражения. Они сразу понижают статус говорящего, пояснила эксперт.

