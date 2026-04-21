Форма поиска по сайту
Новости

21 апреля, 14:28

Общество

Автопробег и акция "Письмо герою" ждут россиян в рамках "Диктанта Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Фотовыставка, автопробег и акция "Письмо герою" ожидают россиян в рамках "Диктанта Победы". Об этом сообщил глава ЦИК "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Сидякин.

"Фотовыставка "Диктант Победы" уже открыта у нас на Гоголевском бульваре в Москве традиционно. И более чем в 60 регионах России", – цитирует его Агентство "Москва".

Автопробег стартует в четверг, 23 апреля, и охватит 70 субъектов страны. В нем примут участие 2 043 автомобиля, из которых 241 – ретроавтомобили, пилотируемые участниками СВО, а также большое количество мотоциклов.

К показу на Поклонной горе в Москве, в частности, привлекут ретромашины и 60 единиц мотоциклетной техники.

Ряд мероприятий подготовил и Музей Победы, продолжил Сидякин. Например, там можно посетить мультимедийные интерактивные выставки и цифровые экскурсии, которые были открыты еще в марте.

"Также традиционно, уважаемые друзья, мы будем проводить акцию "Письмо герою", – добавил Сидякин.

Восьмая патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в Москве 24 апреля. Событие посвятят Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и другим советским военачальникам, а также событиям Великой Отечественной войны.

В этом году для участников подготовят киберспортивный турнир по видеоигре "Мир танков". Пройдут и интеллектуальные викторины для подготовки непосредственно к диктанту. Федеральным победителям диктанта подарят возможность побывать на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади.

