Собянин: "Мосволонтер" предлагает новые инструменты для добровольцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере МАХ рассказал о новых инструментах для добровольцев, которые предлагает ресурсный центр "Мосволонтер".

По словам мэра, сообщество столичных волонтеров увеличивается с каждым днем. В их числе уже свыше 1,6 миллиона человек.

"Мосволонтер" помогает реализовывать городские проекты, а также более глобальные – в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Например, для столичных НКО, фондов и учебных заведений разработан сервис "Цифровой час". Благодаря ему можно рассказать о своем мероприятии и набрать в команду волонтеров.

В свою очередь, сервис "Добрая команда" помогает развивать корпоративное волонтерство.

"Если вы только думаете о волонтерстве, но сложно определиться, начните с мастер-класса в центре "Доброе место". Ваша помощь нужна некоммерческим организациям, в штабах "Москва помогает", на крупных событиях в столице", – заключил Собянин.

Как сообщалось ранее, за 4 года участие волонтеров в городских мероприятиях возросло в 2,5 раза. Они были задействованы в событиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в Международной выставке-форуме "Россия", форуме "Территория будущего. Москва 2030" и других мероприятиях.

Подготавливают добровольцев в несколько этапов. Сначала проводится онлайн-инструктаж, а затем они приходят на очные встречи.