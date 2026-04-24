Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 14:02

Политика
Главная / Новости /

Политолог Кортунов: РФ может принять зеркальные меры в случае размещения ЯО в Финляндии

Фото: depositphotos/dnaumoid

Россия может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия (ЯО) в Финляндии, установив ядерные ракетные системы на территории Республики Карелия или Ленинградской области, заявил в беседе с Москвой 24 политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Таким образом эксперт прокомментировал предложение правительства Финляндии парламенту о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны.

Однако, по его словам, говорить о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии пока преждевременно. По его мнению, в стране, как и в целом в Северной Европе, сохраняются сильные и устойчивые антиядерные настроения, которые могут стать серьезным препятствием для такого решения. Кроме того, эксперт указал на неочевидную военную целесообразность подобного шага.

При этом Кортунов отметил, что полностью исключать такой сценарий нельзя. По его словам, многое будет зависеть от того, какие именно системы могут быть размещены, где они будут находиться и насколько серьезную угрозу смогут представлять для российской территории.

Эксперт подчеркнул, что в случае реализации такого сценария Россия, безусловно, примет ответные меры, например зеркальные. Разместить в Карелии или Ленинградской области могут как тактические ракетные системы, так и ракеты средней дальности, чтобы "накрывать" всю Скандинавию. Также, по мнению политолога, возможны шаги по укреплению границы и обычных вооружений.

В то же время Кортунов назвал подобный сценарий маловероятным и предположил, что даже если процесс начнется, он будет развиваться постепенно и достаточно медленно.

"На поставку ядерного оружия на территорию Финляндии могут решиться не все страны. Речь идет о системах Соединенных Штатов, размещающих ракеты средней дальности на территории Европы. Финляндия теоретически может стать одним из плацдармов", – добавил Кортунов.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российские военные будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Уточнялось, что Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, Польша также ведет переговоры с Францией.

политикаэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика