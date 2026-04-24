Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 12:45

Транспорт

Парад судов прошел в столице в честь открытия летней навигации

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Парад судов, посвященный открытию летнего сезона речной навигации, состоялся на Москве-реке. В мероприятии участвовали 9 кораблей.

Колонна отправилась от Котельнической набережной к Новоандреевскому мосту. Суда прошли под 7 мостами: Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским, Андреевским и Новоандреевским.

Процессию возглавило электросудно "Серебрянка", выпущенное в 2023 году для круглогодичной работы в ледовых условиях. За ним следовал первый в столице прогулочно-экскурсионный теплоход на электрической тяге "Стрельна".

Участие в параде также приняли суперъяхта "Примавера" и яхта "Бон Вояж". Пятым судном в колонне шел теплоход "Москва 61", подвергшийся полной перестройке в 2008 году и комплексной модернизации в 2021-м с расширением кормовой части верхней палубы. Завершали колонну теплоходы "Снегири", "Благодать", "Счастье" и "Юнга".

Сергей Собянин объявил об официальном открытии летней навигации в Москве 24 апреля. Речной транспорт вернулся в активную работу после масштабной подготовки, включающей очистку набережных и причалов, а также обновление инфраструктуры.

В текущем году ожидается рост круизного пассажиропотока на 10%. Ежедневно столичные вокзалы будут отправлять более 20 круизных лайнеров в ведущие туристические центры страны. Первым в путешествие отправится теплоход "Леонид Красин" в город Мышкин.

В Москве открыли сезон летней пассажирской навигации

