Возможное проведение французско-польских учений демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планируемых учениях по применению ядерного оружия.

Представитель Кремля отметил, что необходимо разобраться в деталях – о каком именно оружии идет речь и в каких странах. Однако, по его словам, это так или иначе не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте.

При этом, по мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, "военным локомотивом Европы" надеется стать Германия.

"Когда Германия лежала в руинах после Первой мировой, к власти пришел Гитлер, который начал строить дороги и заводы по производству боевой техники. Крупп и другие оружейные бароны в 1930-е годы вытянули Германию. Создали мощную военную машину, с которой мы столкнулись в 1941-м", – заявил он в эфире радио КП.

По его мнению, немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет повторить тот путь, который Германия прошла при Гитлере. Однако, как отметил Литовкин, страна отрезала себя от "дешевых источников энергии", которые получала десятилетиями. Атомных электростанций нет, ветровые не дают достаточного количества дешевой энергии, а американский СПГ и нефть – дорого.

"За счет чего они к 2030-му году резко нарастят военное производство без ущерба для гражданской сферы?" – задался вопросом обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что ни одна страна Европы, даже Германия, не может производить сложную военную продукцию, опираясь исключительно на свою промышленность. Им необходимы компоненты из многих стран – от Израиля и Турции до Франции, Италии, Великобритании и Чехии.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что европейские страны ведут подготовку к войне с Россией. Уточнялось, что стратегические документы Евросоюза предписывают достигнуть полной боеготовности сообщества к 2029 году. Согласно этим планам, конфликт Европы и России возможен уже в 2030-м.

В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что русофобские элиты европейских государств одержимы войной с Россией "до последнего украинца". Также там добавили, что они препятствуют достижению мира и раздувают военную истерию.