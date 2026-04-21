21 апреля, 13:29

Политика

Песков связал французско-польские учения со стремлением Европы к милитаризации

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Возможное проведение французско-польских учений демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планируемых учениях по применению ядерного оружия.

Представитель Кремля отметил, что необходимо разобраться в деталях – о каком именно оружии идет речь и в каких странах. Однако, по его словам, это так или иначе не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте.

При этом, по мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, "военным локомотивом Европы" надеется стать Германия.

"Когда Германия лежала в руинах после Первой мировой, к власти пришел Гитлер, который начал строить дороги и заводы по производству боевой техники. Крупп и другие оружейные бароны в 1930-е годы вытянули Германию. Создали мощную военную машину, с которой мы столкнулись в 1941-м", – заявил он в эфире радио КП.

По его мнению, немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет повторить тот путь, который Германия прошла при Гитлере. Однако, как отметил Литовкин, страна отрезала себя от "дешевых источников энергии", которые получала десятилетиями. Атомных электростанций нет, ветровые не дают достаточного количества дешевой энергии, а американский СПГ и нефть – дорого.

"За счет чего они к 2030-му году резко нарастят военное производство без ущерба для гражданской сферы?" – задался вопросом обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что ни одна страна Европы, даже Германия, не может производить сложную военную продукцию, опираясь исключительно на свою промышленность. Им необходимы компоненты из многих стран – от Израиля и Турции до Франции, Италии, Великобритании и Чехии.

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что европейские страны ведут подготовку к войне с Россией. Уточнялось, что стратегические документы Евросоюза предписывают достигнуть полной боеготовности сообщества к 2029 году. Согласно этим планам, конфликт Европы и России возможен уже в 2030-м.

В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что русофобские элиты европейских государств одержимы войной с Россией "до последнего украинца". Также там добавили, что они препятствуют достижению мира и раздувают военную истерию.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

