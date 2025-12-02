Форма поиска по сайту

02 декабря, 03:46

Политика

Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией

Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris

Страны Европы готовятся к войне с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке. Его слова приводит издание MTI.

"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента", – отметил министр.

По его словам, стратегические документы Евросоюза предписывают, чтобы полная боеготовность сообщества была достигнута к 2029 году. На фоне этого Сийярто предположил, что война Европы с Россией будет возможна в 2030-му.

С аналогичным заявлением выступил ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар. Он отметил, что страны НАТО и Евросоюза приступили к подготовке большой войны с Россией.

В частности, лидеры стран НАТО запугивают свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны Альянса, а Евросоюз проталкивает безудержную милитаризацию и хоронит изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания.

Дипломат подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации, а вместе с единомышленниками проводит работу над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии.

