02 декабря, 03:46Политика
Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией
Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris
Страны Европы готовятся к войне с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в венгерском Жамбеке. Его слова приводит издание MTI.
"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента", – отметил министр.
По его словам, стратегические документы Евросоюза предписывают, чтобы полная боеготовность сообщества была достигнута к 2029 году. На фоне этого Сийярто предположил, что война Европы с Россией будет возможна в 2030-му.
С аналогичным заявлением выступил ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар. Он отметил, что страны НАТО и Евросоюза приступили к подготовке большой войны с Россией.
В частности, лидеры стран НАТО запугивают свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны Альянса, а Евросоюз проталкивает безудержную милитаризацию и хоронит изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания.
Дипломат подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации, а вместе с единомышленниками проводит работу над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии.