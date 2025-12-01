Захарова усомнилась в оборонительном характере НАТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заявления в НАТО о возможных ударах по России подводят черту под мифом о якобы сугубо оборонительном характере Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте министерства.

До этого председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности нанесения упреждающего удара на фоне якобы действий России против Альянса. В МИД РФ усмотрели в словах Драгоне готовность НАТО и дальше двигаться в сторону эскалации.

По словам Захаровой, у руководства Альянса хватает совести, чтобы обвинять Москву в запугивании, воинственной риторике и гибридных атаках. При этом НАТО не приводит никаких доказательств причастности России к этим инцидентам.

Как отметила представитель МИД, такие заявления усиливают конфронтацию между РФ и странами НАТО на фоне антироссийской истерии, которая продвигается внутри Альянса.



Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Североатлантический альянс формировался против России. При этом Туск выразил надежду на то, что "ничего не изменилось".

В это же время посол РФ в Бельгии Денис Гончар отмечал, что страны НАТО и Евросоюза (ЕС) приступили к подготовке большой войны с Россией. По его словам, они проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО.

