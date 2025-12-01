01 декабря, 16:26Политика
Захарова усомнилась в оборонительном характере НАТО
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заявления в НАТО о возможных ударах по России подводят черту под мифом о якобы сугубо оборонительном характере Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте министерства.
До этого председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности нанесения упреждающего удара на фоне якобы действий России против Альянса. В МИД РФ усмотрели в словах Драгоне готовность НАТО и дальше двигаться в сторону эскалации.
По словам Захаровой, у руководства Альянса хватает совести, чтобы обвинять Москву в запугивании, воинственной риторике и гибридных атаках. При этом НАТО не приводит никаких доказательств причастности России к этим инцидентам.
Как отметила представитель МИД, такие заявления усиливают конфронтацию между РФ и странами НАТО на фоне антироссийской истерии, которая продвигается внутри Альянса.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что Североатлантический альянс формировался против России. При этом Туск выразил надежду на то, что "ничего не изменилось".
В это же время посол РФ в Бельгии Денис Гончар отмечал, что страны НАТО и Евросоюза (ЕС) приступили к подготовке большой войны с Россией. По его словам, они проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО.