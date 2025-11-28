Форма поиска по сайту

Ветеран ООН Бертгун: НАТО может умереть из-за затянувшегося процесса "деградации"

Ветеран ООН заявил, что НАТО может умереть в ближайшем будущем

Фото: depositphotos/maxxyustas

НАТО может умереть в ближайшем будущем не из-за одномоментного кризиса, а вследствие затянувшегося процесса "деградации". Об это написал ветеран миротворческих миссий ООН Дэн Вигго Бертгун в статье для издания Steigan, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Бертгуна, регресс в НАТО начался еще задолго до конфликта на Украине. Он также отметил, что уже видно начало распада Альянса, который не в силах выполнять цели, ради которых был создан.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар сообщил, что страны НАТО и Евросоюза начали подготовку к большой войны с Россией. Он также подчеркнул, что расширения Альянса и навязывание натоцентричной модели мира подтолкнули к банкротству евроатлантической системы безопасности и к самому серьезному кризису со времен Второй мировой войны.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что страны НАТО "охотятся" на ветеранов боевых действий, которые обладают инженерно-техническими знаниями. Он призвал руководителей университетов и научных организаций обращать внимание на таких военнослужащих. Чернышенко объяснил, что они потому внести вклад в развитие технологической науки и приданию практического использования разработкам.

