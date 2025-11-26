Форма поиска по сайту

26 ноября, 19:30

Политика

Чернышенко заявил, что страны НАТО охотятся на бойцов СВО с инженерными знаниями

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Государства, входящие в состав НАТО, "охотятся" на ветеранов боевых действий, которые обладают инженерно-техническими знаниями. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на V Конгрессе молодых ученых, передает РИА Новости.

В связи с этим Чернышенко призвал руководителей университетов и научных организаций присматриваться к участникам спецоперации с инженерно-техническими знаниями. По его словам, эти люди могут внести вклад в становление технологической науки и придать предметные смыслы разработкам.

Ранее в Севастополе за сотрудничество с украинской военной разведкой задержали повара. По данным ФСБ России, в сентябре 2023 года женщина установила контакт с Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины и по их приказу собирала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и техники ВС РФ в городе.

В частности, женщина направила противнику снимки мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые были использованы украинскими военными для ракетных атак. Более того, как сообщили в ФСБ, повар планировала отравить бойцов СВО в одном из заведений общепита.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о госизмене, подозреваемая арестована.

